Plaj futbolunda şampiyon Durmaz

Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 11.geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen plaj futbol turnuvası tamamlandı. Plaj Futbol turnuvasında Hamza Durmaz takımı şampiyon oldu.

Spor Komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarafından organize edilen plaj futbol turnuvasına Cemal Balses, Önder Gülkan, Hüseyin Kavunoğlu, Ersin Turgut, Ergün Köseoğlu, Mustafa Ercen, Erben Doğan, Hamza Durmaz, Yusuf Karaşahin, Ethem Ercen, Marmara Masterleri’nden oluşan 11 takımın katılımı ile yapıldı. Turnuvaya katılan Marmara Masterleri dışındaki diğer 10 takımın ismleri merhum kişilerden oluştu.

Ön Elemeler

Yeniboğaziçi Halk plajında gerçekleştirilen plaj futbol turnuvası faal futbol hakemliği bırakmış Hasan Eriş’ in yönettiği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılan üç ön eleme turu ile başladı. Daha sonraki eşleşmelerin ardından yapılan karşılaşmalarla birlikte Ergün Köseoğlu, Hamza Durmaz, Hüseyin Kavunoğlu, Önder Gülkan takımları rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselen takımlar oldu.

Yarı Finaller

Yarı final karşılaşmaları oldukça zevkli çekişmeli geçen karşılaşmalarda Hamza Durmaz rakibi Ergün Köseoğlu’nu 2-1, Hüseyin Kavunoğlu da rakibi Önder Gülkan’ı 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldular.

Şampiyon Hamza Durmaz

Turnuvanın finali kalabalık seyirci kitlesi önünde oldukça zevkli çekişmeli başa baş geçen karşılaşmanın ardından Hamza Durmaz rakibi Hüseyin Kavunoğlu’nu normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-1 kazanarak şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Önder Gülkan rakibi Ergün Köseoğlu’nu 3-2 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, karşılaşmaları yöneten hakem Hasan Eriş’e plaketi Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komitesi Spor sorumluları Aydın Kayol, Halil Erdoğuş, Üye Enver Ermetal, Ayhan Özerinç, Mustafa Mani tarfından verildi.

11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Plaj Futbol Turnuvası’nda dereceler şöyle oluştu ;

1.Hamza Durmaz

2.Hüseyin Kavunoğlu

3.Önder Gülkan

4.Ergün Köseoğlu