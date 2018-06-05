Plajda bir ilk

Havadis'ten Tonguç Kotak'ın haberine göre, Dünyanın en önemli Plaj Voleybolu organizasyonlarından FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 1 Yıldızlı ayağı Alanya Etabı’nda ikinci olan Buğra Eryıldız, Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Eryıldız partneri Aleyna Vence ile birlikte finalde kaybetmelerinin üzücü olduğunu ancak yine de o kürsüye çıkmalarının önemli olduğunu belirtti.

Bir ilke imza attık

Buğra Eryıldız, “finalde de çok iyi mücadele edip tie break’te kıl payı kaybettik. Bizi destekleyen inanan güvenen herkese çok teşekkür ederiz. Kıbrıslı bir Türk olarak Türkiye plaj voleybolu tarihinde yine bir ilke imza atmak ve bunu yaşamak gurur vericiydi.”dedi.

Dünya yıldızları ile oynadık

Organizasyonda ikinci olan Buğra Eryıldız açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu turnuvalarda gruptan çıkmak bile büyük bir başarıyken biz final oynadık. Yılın 12 ayı bu işi yapıp bizden çok çok fazla ulusal turnuva oynayan takımlarla oynuyoruz. İçlerinde olimpiyatlara katılmış sporcular da var. Hem de bu kadar kısa sürede yeterli antrenman yapmadan final oynamayı başardık. Mersin ve Aydin, FIVB World Tour da grup maçlarımızı hep 2-1 verdik ve Aleyna ile kendimize Alanya turnuvasını hedef koyduk. İlk hedefimizi gruptan çıkmak olarak belirledik. Bir çeyrek final görelim en kötü diye kendi kendimizi motive ettik. Ancak bu organizasyonda çeyrek final oynamayı geçtik gruptan çıkmak bile Türkiye kadın plaj voleybolu için bir ilk olacaktı. Gruptaki ilk maçımızı kaybettik devam etmek için ikinci maçımızı alınca gruptan çıkmayı başardık Sonraki 2 maçımızı da alıp yarı finale kaldık. Yarı finalde de turnuvanın favorilerinden İtalya ile Aydin etabından kalma bir hesabimiz vardı. Çok zorlu bir mücadele sonunda 2-1 aldık ve finale çıkarak bir ilki gerçekleştirdik. Finalde de çok iyi mücadele edip tie break’te kıl payı kaybettik.”