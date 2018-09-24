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Plümer’de Esendağlı kardeşler zirvede

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı, “Baştaşlar Offroad Yarışı”, dün Plümer koruluğunda hazırlanan parkurda yapıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:29
Plümer’de Esendağlı kardeşler zirvede

Ahmet ve Veli Esendağlı kardeşler günün en iyi derecesini elde etmeyi başaran ekip oldu.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen yarış, Baştaşlar Construction’ın sponsorluğunda hayata geçirildi. Yaklaşık 2,4 kilometre uzunluğunda hazırlanan teknik ve hızlı parkura biri antrenman olmak üzere dörder kez çıkan yarışmacılar, araçlarının motor hacimlerine göre dört sınıfta birinci olmak için yarıştılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 2’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk iki yarışında zirvede yer alan Burak Emingil – Emin Emingil ikilisi ikinci olurken sınıf 1’in zirvesinde yer alan ekip oldular. Genel klasmanda podyumu tamamlayan ekip Argun Çağıl – Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 3’te birinci Halil Erdoğuş – Hakan Kofalı ikilisi ve Sınıf 4’te birinci Sami Şenbaş – Ali Şenbaş ikilisi oldu.

Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunu üstlendiği yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirildi. Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Sinem Baştaş ve Ahmet Baştaş’ın yanı sıra Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.

Dereceler;

No. Pilot Co-Pilot Sınıf Araç Derece
1 202 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı S2 Suzuki Vitara 10:51.351
2 102 Burak Emingil Emin Emingil S1 Suzuki X90 11:03.797
3 103 Argun Çağıl Gökberk Çağıl S1 Suzuki Vitara 11:11.096
4 302 Halil Erdoğuş Hakan Kofalı S3 Jeep Cherokee 11:20.774
5 403 Sami Şenbaş Ali Şenbaş S4 Jeep Cherokee 11:26.209
6 406 Halil Giritli Soyer Arseven S4 Land Rover Tomcat 11:33.399
7 303 Şefik Uzun Ertunç Çapun S3 Nissan Patrol 11:34.463
8 402 Yusuf Tosun Mustafa Tosun S4 Isuzu Vehicross 11:44.838
9 205 Erdem Oskar Raif Paşa S2 Suzuki Vitara 11:55.370
10 207 Ozan Birşen Serkan Bolkaner S2 Suzuki Vitara 12:09.944
11 106 Cevdet Öcal Mehmet Çekirge S1 Suzuki Samurai 12:36.177

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Off Road DerneğiKKORD Off Road ŞampiyonasıEsendağlı KardeşlerSporHaber
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