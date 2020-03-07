Polatpaşa Manavgat'ta tarih yazıyor

İlkokullu Küçük Erkekler Voleybolda KKTC şampiyonu olan Polatpaşa İlkokulu, ülkemizi temsil ettiği Türkiye yarı final gruplarından çıkarak son 16 takım arasına kaldı ve çapraz eşleşmelere yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen Türkiye Voleybol Küçük Erkekler Yarı Final Grupları'nda temsilcimiz A Grubunda Afyon, Gaziantep ve Toka şampiyonlarına karşı mücadele verdi.

Polatpaşa ilk maçında Gaziantep' i 2-0 ederken ikinci maçında Tokat temsilcisine 2-1 kaybetti. Temsilcimiz dün oynadığı son grup maçında Afyon ekibini 25-23, 23-25, 15-9'luk setlerle 2-1 yenerek gruptan çıkmayı başardı.

Temsilcimiz bugün saat 13.00'te Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda, Konya Fevzi Çakmak Ortaokulu ile çapraz eşleşme maçına çıkacak. Polatpaşa bu maçı kazanması duurmunda Türkiye Finalleri'ne gidecek son 8 takımdan biri olacak.