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Portekizli motosikletçi rallide öldü

Portekizli motosikletçi Paulo Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü

12 Ocak 2020 Pazar 16:34
Portekizli motosikletçi rallide öldü

Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 40 yaşındaki sporcu, başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 7. etabın 276'ncı kilometresinde kaza yaptı.

Yetkililerin olay yerinde bilinci kapalı ve kalbi durmuş halde bulduğu Gonçalves'in, ambulans helikopterle götürüldüğü Layla Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Etap öncesi genel klasmanda 46. sırada bulunan Hero takımı pilotu Gonçalves'in, 13 kez yarıştığı Dakar Rallisi'ndeki en iyi derecesi 2015'te elde ettiği genel klasman ikinciliğiydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Portekizli MotosikletçiPaulo GonçalvesDakar RallisiHaberSpor
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