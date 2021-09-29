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Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu

29 Eylül 2021 Çarşamba 23:01
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Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu
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12 yıl sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Portekizli yıldız, Premier Lig'de asistleri ve golleriyle adından söz ettirirken Şampiyonlar Ligi'nde de yeni bir rekorun sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo, Villereal karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 178. maçına çıktı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ı geçerek, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan 3 futbolcu:

178 maç/ Cristiano Ronaldo

Juventus

Real Madrid

Manchester United

177 maç/ Iker Casillas

Real Madrid

FC Porto

151 maç/ Lionel Messi

FC Barcelona

Paris Saint-Germain

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