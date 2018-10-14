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Portokallar, Panzerleri dağıttı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçında Hollanda sahasında ağırladığı Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken Beşiktaşlı Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıktı.

14 Ekim 2018 Pazar 11:16
Portokallar, Panzerleri dağıttı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci hafta mücadelesinde Almanya’yı ağırlayan Hollanda, Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadeleyi 3-0’lık net bir skorla kazanmayı bildi.

Amsterdam Arena’da oynanan maçın 30. dakikasında Virgil van Dijk’in kafa golüyle Hollanda 1-0’lık üstünlüğü yakalarken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Leroy Sane ve Julian Draxler’i oyuna alan Joachim Löw’ün hamleleri sonuç getirmezken 86’da Memphis Depay, 90+2’de Georginio Wijnaldum’un attığı gollerle Hollanda mücadeleyi 3-0 kazandı.

Beşiktaş’ta forma giyen Ryan Babel, Hollanda adına ilk 11’de başladığı maçta 68 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Hollanda 3 puana yükselirken Almanya 1 puanda kaldı.

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE GECENİN KARŞILAŞMALARI

UEFA Uluslar Ligi’nde Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalarda Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenilirken  İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka arasındaki maçta gol sesi çıkmadı. Norveç ise Slovenya’yı 1-0’lık skorla yendi.

Bulgaristan, Güney Kıbrıs’ı 2-1, Gürcistan ise Andorra’yı 3-0 mağlup etti.  Letonya ile Kazakistan 1-1’lik skorla berabere kalırken, Ermenistan, Cebelitarık’a 1-0 mağlup oldu.

Makedonya ise Liechtenstein’i 4-1 yendi.

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