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Pota derbisi Fenerbahçe Beko'nun...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko derbiyi 97-91 kazandı.

27 Kasım 2022 Pazar 21:52
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Pota derbisi Fenerbahçe Beko'nun...



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i 97-91 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde oynadığı 7. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Nef ise 8. maçında 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Nef, 5. dakikaya 14-12 önde girdi. Metecan Birsen ve Wilbekin'in basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 31-23 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray, Dee Bost ve Floyd'un basketleriyle 10-1'lik seri yakaladı ve 16. dakikanın hemen başında skoru 33-32 olarak lehine çevirdi. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Wilbekin'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, dış atışlarda Ennis ve Dee Bost ile etkili olmaya devam eden Galatasaray Nef, soyunma odasına 51-46 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi mücadelesini taşıyan Galatasaray Nef, dış atışlardan ürettiği sayılarla 24. dakikada skoru 60-52 yaptı. Calathes ve Booker'ın basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko farkı hızla kapattı ve 27. dakikada 63-62 öne geçti. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, son periyoda 72-70 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında Hayes-Davis, Metecan Birsen ve Motley ile bulduğu basketlerle 37. dakikada farkı 13 sayıya (79-92) çıkardı. Kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutan ve konsantrasyonu bozulan rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, derbiden 97-91 galip ayrıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, salonu tamamen doldurdu.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarların salonda takip edemediği derbinin biletlerini tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerden coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve bazı yöneticiler ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular Milot Rashica, Patrick van Aanholt ve Barış Alper Yılmaz da derbiyi saha kenarından izledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı locada takip etti.

Bu arada taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı iki kez anons yapıldı.

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