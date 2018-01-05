Potada 4. hafta başlıyor

BRT Spor'un haberine göre, Lig’de bu akşam lider Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ile karşılaşacak.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Gecenin diğer mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni, LAÜ Spor Salonu’nda saat 19.00’da konuk edecek.

Süper Lig’de dördüncü hafta yarın saat 17.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alacak Koopspor-Mapfree maçıyla tamamlanacak.

Mapfree’de Orhun Mevlit, Koç Kadri Alagöz’ün istifasının ardından ilk kez takımın başında olacak.