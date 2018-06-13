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Potada 9 antrenörümüz İstanbul’a gidecek

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun, Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği işbirliğinde 11. Uluslararası Basketbol Antrenörü Seminerine, KKTC’den de 9 antrenörümüz katılacak.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:32
Potada 9 antrenörümüz İstanbul’a gidecek

Havadis Spor'da yer alan habere göre, 20-22 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 11. Uluslararası Basketbol Antrenörü Semineri için Türkiye Basketbol Federasyonu ile temasa geçen KKTC Basketbol Federasyonu, organizasyonda antrenörlerimizin de yer almasını sağladı.

Seminere, KKTC’den Cafer Muhtaroğlu, Orhun Mevlit, Halit Kıryağdı, Emrah Güven, Ahmet Dağer, Arif Çakır, Kadri Alagöz, İsa Kalkan ve Osman Emiroğlu katılacaklar.

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Önemli isimler var

Avrupa basketbolunun lider isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı seminere, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Üç gün sürecek olan seminerde Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile yardımcısı Erdem Can’ın yer alacağı teknik bölümlerin yanı sıra, alanlarında uzman isimler de seminerde yer alacak.

Seminerde, basketbol efsanesi David Rivers, TÜBAD Başkan Vekili ve Sosyolog Çetin Yılmaz, CSKA Moskova’nın kuvvet ve kondisyon antrenörü Kostas Chatzichrisos ve Beslenme Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, kendi alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcı antrenörlerle paylaşacak.

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