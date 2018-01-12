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Potada derbi gecesi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre bu akşam oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi – Koopspor maçı ile tamamlanıyor

12 Ocak 2018 Cuma 14:56
Potada derbi gecesi
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Havadis Spor'un Tonguç Kotak'ın haberine göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre bugün oynanacak olan Yakın Doğu Üniversitesi – Koopspor maçı ile tamamlanıyor.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Antrenörler iddialı

Maç ile ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Halit Kıryağdı ile Koopspor Antrenörü Emrah Güven, Havadis’e yaptıkları açıklamalarda maçı kazanacaklarını söylediler.

Kıryağdı: Lider tamamlamak çok önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Halit Kıryağdı şöyle konuştu: “Maça iyi hazırlandık. Bazı sağlık sorunlarımız var ama geniş kadromuzla bu bahane olamaz. Ligin ilk devresi olmasına rağmen bizim dışımızdaki takımlar beklenmedik puan kayıpları yaşadı. İlk devrenin son maçını da kazanıp bu avantajımızı daha da artırmak istiyoruz. Ligi lider tamamlamak çok önemli. Bu maçı kazanmak bizi psikolojik olarak üst seviyeye çıkaracak.”

Güven: İlk yenilgilerini tattırmak istiyoruz

Koopspor Antreenörü Emrah Güven ise, “Koopspor olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Önemli oyuncularımın sakatlığı dolayısı ile tam takım idman yapma şansı bulamıyoruz. Şu anda ligin yenilgisiz tek takımı olan YDÜ ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. YDÜ-Koop maçları için “El Classico “ diyebiliriz. Her zaman zevkli,  heyecanlı ve gerilimli maçlara sahne oluyor. Hedefimiz onları kendi sahalarında yenip ilk yenilgilerini tattırmaktır, bunu da yapacak gücümüz var.” dedi.

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