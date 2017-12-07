Potada karara tepki yağdı!

Havadis Tonguç Kotak'ın haberine göre, Koopspor ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan “Cumhuriyet Kupası”nda yaşanan olayları değerlendiren Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun aldığı kararlara basketbol camiasından tepki geldi.

23 Kasım’da oynanan final müsabakasında yaşanan olayları hakem ve saha komiseri raporları ışığında değerlendiren Kurul’un; olaylara karışan Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Vukasin Mandic ve Koopspor oyuncusu Kaspars Kambala’ya ceza vermemesi nedeniyle basketbol camiasının öne çıkan isimleri tepkilerini sosyal medyadan duyurdu.

Nasıroğlu: Tüzüklerimizde her şey var

Basketbol Federasyonu eski başkanı Ertuğ Nasıroğlu da konu ile ilgili olarak sosyal medyada açıklamalar yaptı.

Nasıroğlu, “ bizim tüzüğümüzde sahadan çekilene 8 puan silme cezası var ve daha önce uygulandı bu. Allah sizlere kolaylık versin hepinize başarılar. Bir söz vardır bilirsiniz, gelen gideni aratır derler galiba buna ben de inanmaya başlayacağım.”dedi.

Alagöz: Karar rezalet

Mapfree Antrenörü Kadri Alagöz alınan karar sonrasında soyal medyadan yapttığı açıklamada şunları söyledi:

“Rezalet. Böyle korkak federasyon olamaz. Tüm bu yaşananlardan sonra böyle karar alan federasyon derhal istifa etsin. Takım giyip sunum yapmakla olmaz bu işler. Aldığınız kararlar sizi inandırıcı ve güvenilir yapar. Yazıklar olsun.”

İşkar: Bu karar içlerine sinmişmidir

Girne Amerikan Üniversitesi yardımcı antrenörü Gökay İşkar da tepkisini açıkladı. İşkar, “Kamu vicdanı ile hukuki yaptırımlar arasında kalmış bir ceza kurulu. Hukukçuları bilmem de yöneticilerin içine sinmiştir umarım” dedi.

Alp: Tek suçlu Halit hoca mı?

Girne Üniversitesi Antrenörü Ahmet Gürel Alp de karara tepki göstererek, “Günün sonunda o kadar olay hastanelik sporcu sövme sayma ve sadece Halit ceza aldı vay halitim vay “katletti” maçı “dedi.

Cellatoğlu: Verilen cezalara saygı duyulsun

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Akın Cellatoğlu ise konu ile ilgili olarak, “Karar ile ilgili ülke sporuna katkı sağlamak için kulüplerin güçlü yapısını oluşturmak için bunun geçiş noktası güçlü Basketbol Federasyonu olması gerekir. Federasyonu sahiplenmelidir. Verilen cezalara herkes saygı duysun. İtiraz edilebilir ama zarar verici olmamalı. Asıl dikat edilmesi husus getirdiğimiz yabancıların istedikleri zaman kaçmalarını engellerimizdir.” açıklmasını yaptı.

Bolat: Bu kararı savunmak mümkün değil

Basketbol Federasyonu’nun son seçimli genel kurulunda aday olan ancak seçimi kaybeden Tamer Bolat da karara tepki verdi. Bolat, “Ceza Kurulu’nun dolayısıyla federasyonun aldığı kararı savunmak bana düşmez. Hatta istemiyorum. Ancak bazı şeyleri de söylemeden geçemeyeceğim. YDÜ’den Amerikalı oyuncunun çenesinin kırılma olayında (daha önce de söyledim) hakem birine faul çalması gerekiyorsa bu Kambala lehine olmalıydı. Yayınlanan ikinci videoda Kambala’nın, Mandic’e attığı dirsek ise direkt olarak ihraçlık bir hareketti. Ancak maalesef maçın hakemleri bu olayı görmediler ve herhangi bir ceza vermediler. Hakemler maç sonu raporlarında cezalandırmadıkları bir pozisyon hakkında bir şeyler yazamazlar. Maç raporunda yazmayan fiiller hakkında da Ceza Kurulu karar alamaz. İstediğiniz kadar yavaş çekim videolar yayınlayın bu değişmez bence. Kambala hakkında bir rapor olmadığına göre ceza verilmemesi de normaldir. Federasyon’a bence haksız yere yükleniliyor. Federasyon doğru bir uygulama ile olayı ceza kuruluna gönderdi. Onların verdiği kararı da (öyle olduğunu düşünüyorum) olduğu gibi ilan etti. Maçtan sonra yayınlanan videolar hakemlerin performansı hakkında bilgi verebilir sadece. Ben Ceza Kurulunun verdiği cezaları yeterli buluyorum. Ancak Ceza Kurulu’nun ve dolayısıyla Federasyonun ileride bu tür olaylar çıkarsa daha önceki uygulamaları ile çelişmemeye de dikkat etmesi gerekir.”dedi.

Muhtaroğlu: Karar yeniden gözden geçirilmeli

Girne Amerikan Üniversitesi Antrenörü Cafer Muhtaroğlu da tepkisini sosyal medya aracılığı ile duyurdu.

Muhtaroğlu, “Basketbol Federasyonu bu kararı gözden geçirmek zorundadır buna ceza vermezsen hiç bir olaya ceza veremezsin. Yoksa bu kulüpleri karşılarına alamadıklarını düşüneceğiz”açıklamasını yaptı.

Şan: “Tam beklediğim gibi”

Mapfree Kulübü Başkanı Ömer Şan ise “karar tam beklediğim gibi oldu, Federasyon ve yan kurumları beni yanıltmadı.”diye konuştu.

Güvensoy: Hakemler de ceza almalı

Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy da soyal medyadan tepkisni dile getirdi. Güvensoy, “,Esas mesele bu olaylara bahis iki oyuncunun geçen sezondan beridir korunup kollanması ve diğer kulüplerde de buna yönelik bir birikimin oluşmasıdır. Hakem görmedi demek çok basit kalıyor artık çünkü başka maçlarda başka pozisyonları çok net görüp cezalandırabiliyorlar. Burada federasyon, ben adilim msj ı vermek istiyorsa maçın hakemlerine de ceza vermelidir..”dedi.