Power Fit Stüdyo büyümeye devam ediyor

Bünyesinde grup sporlarını ( TRX , FREESTYLE, KANGO JUMPS, Personal Trainer REFORMER PİLATES, SPİNNİNG) barındıran stüdyo artık GYM hizmetide sunmaya başladı.

4 Ekim 2021 tarihinde yeni Fitness Salonunu sporcularla buluşturan genç girişimciler Selim Çavuş, İlgeç Perçinci ve Orçun Perçinci, yaptıkları girişim ile ülkemizdeki fitness ve gym anlayışına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Bunun yanı sıra diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de sunan Power Fit herkese spor sevgisini aşılamayı ve sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedefliyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veren salonda üyelerden düzenli olarak test talep edilmeye devam ediliyor.

Birçok Fitness ekipmanının ve ağırlık aletlerinin bulunduğu salonda sporculara ait giyinme kabinleri, duş kabinleri ve özel dolaplar yer almaktadır.

Grup sporlarına da devam edecek olan Power Fit bünyesindeki spor severlere birçok imkan sunuyor.

Açılışa özel fiyatlarla katılım göstermek isteyenler 0533 841 71 68 - 0548 880 65 66 iletişim numarasından bilgi alabilir.