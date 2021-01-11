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Premier Lig'de 36 pozitif vaka!

İngiltere Premier Lig'de 36 corona virüs vakası tespit edildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:13
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Premier Lig'de 36 pozitif vaka!

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.

Covid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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