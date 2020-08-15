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Premier Lig'in en iyisi Jürgen Klopp

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülü, Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un oldu.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:29
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Premier Lig'in en iyisi Jürgen Klopp

Premier Lig'den yapılan açıklamada; geçen sezonun en iyi teknik direktörünü belirlemek için taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jüri oy kullandı. Oylamada Liverpool'un 53 yaşındaki teknik patronu Jürgen Klopp, Chelsea'nin çalıştırıcısı İngiliz Frank Lampard, Leicester City'den Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers ve Sheffield United'dan İngiliz Chris Wilder'ı geçerek ödülü kazandı. Klopp, ödülü kazanan ilk Alman teknik direktör oldu.

Jürgen Klopp yönetimindeki Kırmızılar, ligde 99 puan toplayarak 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşırken, deneyimli teknik adam da İngiltere'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ilk Alman çalıştırıcı unvanını almıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigJürgen Klopp
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