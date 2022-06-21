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Prolig'in şampiyonu Koopspor

21 Haziran 2022 Salı 22:37
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Prolig'in şampiyonu Koopspor
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de şampiyon Koopspor oldu.

Lefkoşa ekibi play-off final serisi dördüncü maçında GAÜ'yü Girne'de mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodundan itibaren kontrolü elinde tutan Koopspor, devreyi 33-24 üstün geçti.

Üçüncü periyotta farkı iyice açan Lefkoşa temsilcisi, son periyotta rakibine hamle şansı vermeyerek mücadeleden 65-46 üstün ayrıldı. Koopspor'da Ali Erdem Tiryakioğlu 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Temur Rustamov 16 sayı 7 ribaunt, Alpay Şerbetçioğlu da 11 sayı 5 ribaunt ile maçı tamamladı. GAÜ'nün maçtaki en etkili ismi 14 sayı üreten Aykut Fidansoy oldu.

Maçın sonunda düzenlenen ödül töreninde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Koopspor'dan Ali Erdem Tiryakioğlu ödülünü federasyon Prolig direktörü Uraz Şentürk'ten aldı.

Koopspor'a şampiyonluk kupasını ise KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.

Son Güncelleme: 21.06.2022 23:05
Anahtar Kelimeler:
ProligKoopspor
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