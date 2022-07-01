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PSG'den dünya futbolunu karıştıracak hamle!

Dünya futbolunda transfer için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu Fransa Ligue 1 şampiyonluğuyla kapatsa da UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmekten kurtulamayan PSG'de Neymar'ın takımdan ayrılacağına dair çıkan iddiaların ardından Lionel Messi ile ilgili de Fransız kulübünü şoke eden bir haber ortaya çıktı.

01 Temmuz 2022 Cuma 10:54
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PSG'den dünya futbolunu karıştıracak hamle!
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 Geçtiğimiz sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlayan ancak asıl hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Real Madrid'e elenerek veda eden Paris Saint - Germain'de Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılsa da takımın diğer yıldızları Neymar ve Lionel Messi için flaş bir gelişme yaşandı.

AYRILIK KARARI ALDI

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, "Yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık: Her gün yüzde 200 çalışmak." ifadeleri sonrasında takımın Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın ayrılık kararı verdiği öne sürülmüştü.

NEWCASTLE DEVREDE

Fransız basınının haberine göre; yıldız futbolcu, kariyerine Premier Lig'de devam etme kararı aldı. Takımdan ayrılmak isteyen Neymar için Newcastle United'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

FLAŞ BİR HAMLE DAHA

Neymar'ın ayrılık talebini değerlendiren PSG kulübünün flaş bir hamleye daha imza atacağı ifade edildi.

MESSI'Yİ DE GÖNDERİYORLAR

Fransız devinin Neymar'ın isteğini kabul edeceği ve Brezilyalı yıldızın yanı sıra Lionel Messi'yi de takımdan göndereceği aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Messi'nin ise bu karar sonrasında nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor.

Kariyerinde toplam 809 resmi maça çıkan Lionel Messi, 681 gol - 317 asistlik bir performans sergiledi.

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