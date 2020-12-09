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PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına 5-1 mağlup oldu. PSG’ye galibiyeti getiren goller Neymar (3) ve Mbappe (2) kaydetti. Temsilcimiz Başakşehir’in karşılaşmadaki tek golü 57’nci dakikada Mehmet Topal’dan geldi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:38
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PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1

15’inci dakikada Crivelli’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas gole izin vermedi.

21’inci dakikada PSG öne geçti. Verratti’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan  Neymar, şık bir çalımla Ponck’tan sıyrıldı. Neymar, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38’inci dakikada PSG farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Rafinha pasını Mbappe’ye aktardı. Mbappe, ceza sahasına giren Neymar’ı gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Neymar topu ağlara gönderdi: 2-0.

39’uncu dakikada PSG bir gol daha buldu. Mbappe ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Neymar’dan önce kaleci Mert topa müdahale etti. Seken topu Bakker ağlara gönderdi ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ancak golden önce Mert’in Neymar’a yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.

42’nci dakikada penaltı atışını kullanan Mbappe topu ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada PSG 4’üncü golü buldu. Sol kanattan içeri kat eden Neymar, Di Maria ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Neymar’ın yay üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.

56’ncı dakikada PSG savunmasının çıkarken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Mahmut Tekdemir’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu kornere gönderdi.

57’nci dakikada kullanılan korner sonrasında açılan topu önünde bulan İrfan Can’ın şutunda Mehmet Topal’a çarpan top Navas’ın çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 4-1.

62’nci dakikada PSG, Mbappe ile bir gol daha buldu. Hızla rakip sahaya geçen Neymar, savunma arkasına hareketlenen Di Maria’yı gördü. Di Maria, ceza sahasına girer girmez pasını, sağ tarafta müsait durumdaki Mbappe’ye verdi. Mbappe, topu boş kaleye yuvarladı: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG sahasında İstanbul Başakşehir’i 5-1 mağlup etti.

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