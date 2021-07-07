PSG, Ramos'u resmen açıkladı!

Fransız devi Paris Saint-Germain yıldız yağdırmaya devam ediyor! Paris ekibi, Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'u kadrosuna kattı.

Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Ramos, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

35 yaşındaki stoper, yeni takımında her zaman olduğu gibi 4 numaralı formayı terletecek.

PSG TV'ye açıklamalarda bulunan Ramos, "Çok mutluyum. Hayatım boyunca sırtımda hep 4 numaralı formayı taşıdım. Bu numarayla muhteşem zaferler elde ettim. Şimdi bu numarayı böylesine büyük bir camiada giydiğim için onur duyuyorum"

2005 yılında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayı 671 kez giydi, 101 gol attı ve 22 kez kupa kazandı.

Daha önce Achraf Hakimi ve Georginio Wijnaldum transferlerinde mutlu sona ulaşan PSG'nin İtalyan kaleci Donnarumma'yı açıklaması bekleniyor.