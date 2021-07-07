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PSG, Ramos'u resmen açıkladı!

35 yaşındaki stoper, yeni takımında her zaman olduğu gibi 4 numaralı formayı terletecek.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 21:47
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PSG, Ramos'u resmen açıkladı!

Fransız devi Paris Saint-Germain yıldız yağdırmaya devam ediyor! Paris ekibi, Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'u kadrosuna kattı.

Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Ramos, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

35 yaşındaki stoper, yeni takımında her zaman olduğu gibi 4 numaralı formayı terletecek.

PSG TV'ye açıklamalarda bulunan Ramos, "Çok mutluyum. Hayatım boyunca sırtımda hep 4 numaralı formayı taşıdım. Bu numarayla muhteşem zaferler elde ettim. Şimdi bu numarayı böylesine büyük bir camiada giydiğim için onur duyuyorum"

2005 yılında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayı 671 kez giydi, 101 gol attı ve 22 kez kupa kazandı.

Daha önce Achraf Hakimi ve Georginio Wijnaldum transferlerinde mutlu sona ulaşan PSG'nin İtalyan kaleci Donnarumma'yı açıklaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Sergio Ramos
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