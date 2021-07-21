PSV Eindhoven - Galatasaray: 5-1

Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılıp tur şansını zora soktu.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri Eran Zahavi (3) ve Mario Götze (2) atarken, Galatasaray'ın tek sayısı Emre Kılınç'tan geldi.
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'la karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılıp tur şansını zora soktu.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri Eran Zahavi (3) ve Mario Götze (2) atarken, Galatasaray'ın tek sayısı Emre Kılınç'tan geldi.