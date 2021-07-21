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PSV Eindhoven - Galatasaray: 5-1

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Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'la karşılaştı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:53
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PSV Eindhoven - Galatasaray: 5-1

 Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılıp tur şansını zora soktu.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri Eran Zahavi (3) ve Mario Götze (2) atarken, Galatasaray'ın tek sayısı Emre Kılınç'tan geldi.
 

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