Puma Kadınlar Ligi'nde final yaklaşıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde finalin adı kondu. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden Desly Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları finale yükselen ekipler oldu. Final 17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip Puma Kadınlar Ligi şampiyonu olacak. Mağusa Spor Akademisi takımı finale son şampiyon unvanı ile çıkarken unvanını korumaya çalışacak. China Bazaar Gençlik Gücü de tarihinde ilk kez kurduğu kadın futbol takımı ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın ardından ligi de müzesine götürmek için mücadele edecek.

Desly Mağusa Spor Akademisi yenilmeden finalde

Finale gelene kadar toplamda 8 maç oynayan iki ekibin mücadelesinde Desly Mağusa Spor Akademisi ligde namağlup ve puan kayıpsız bir şekilde grubu lider bitirirken, yarı finalde de Yonpaş Dumlupınar takımını mağlup ederek adını finale yazdırdı. Antrenörlüğünü Şerif Ogan’ın yaptığı Mağusa ekibi özellikle lig boyunca seri galibiyetler elde ederek, istikrarlı bir görüntü çizdi. Ogan’ın öğrencileri, final maçında China Bazaar Gençlik Gücü takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olma hedefiyle finale çıkacak.

Gençlik Gücü kupaları çiftelemek istiyor

China Bazaar Gençlik Gücü takımı ise ligde oynadığı 7 maçın 6’sını galibiyetle noktalarken bir tek finalde karşılaşacağı Desly Mağusa Spor Akademisi takımına mağlup oldu. Normal sezonun rövanşını da almak isteyen yeşil beyazlı ekipte antrenör Mine Dayı takımı özellikle ligin ortasından itibaren iyi bir seviyeye getirmeyi başardı. Desly Mağusa Spor Akademisi maçından sonra hiçbir resmi müsabakada mağlup olmayan yeşil beyazlı ekip bu periyotta tarihte ilk kez katıldığı organizasyonda Kıbrıs Kupası’nı da müzesine götürmeyi başardı.

Ekmekçi: “Tüm takımlara teşekkür ederim”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi final maçı öncesi yaptığı açıklamada, Puma Kadınlar Ligi’nin beklediğinden daha üst seviyede ve heyecanda geçtiğini ifade etti. Ekmekçi, “Ekip olarak çok çalıştık, her şeyin kusursuz olması için çok fazla zaman harcadık. Uzun bir aradan sonra yeniden başlamak çok güzeldi, ligimizi ve kupamızı tamamladık ve şimdi sıra finalde. Ben finale çıkan Desly Mağusa Spor Akademisi ve China Bazaar Gençlik Gücü takımlarını kutlarım ancak ligimize renk katan tüm takımlara da ayrı bir teşekkür borçluyum.”dedi.

“Yolun başına baktığımda aslında çok şeyler başardığımızı şimdi anlıyorum”

Ligin kalitesi bu güzel takımların sağladığını ve tüm takımlarla gurur duyduklarını kaydeden Ekmekçi, “Maçlarda ben de büyük keyif aldım, eminim statlardaki herkes de benim gibi düşünüyordur. Yolun başına dönüp baktığımda aslında çok şeyler başardığımızı şimdi anlıyorum. Uzun ve zor bir yoldu ama bence başardık. Başlamak çok önemliydi, bundan sonra işimizin daha zor olacağının da bilincindeyiz.”dedi.

“Puma hep bizimleydi”

Puma’nın KKTC milli takım ve resmi maç topu sponsorluğunun yanında Kadınlar Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı da koyduğunu ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Ekmekçi, “Lig boyunca hep bizimleydiler, ‘Nasıl daha iyi yaparız?’ noktasında sürekli bizimle iletişimde oldular. Tüm ekip arkadaşlarım ve takımlarımız, futbolcularımız adına Puma yetkililerine çok teşekkür ederiz. Eminim bu sponsorluk daha ileri giderek, kadın futboluna ve ülke futboluna ciddi bir ivme katacaktır.”diye konuştu.

Final hazırlıkları başladı

Ekmekçi son olarak 17 Eylül 2022 Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Desly Mağusa Spor Akademisi – China Bazaar Gençlik Gücü karşılaşmasına taraflı tarafsız tüm futbolseverleri beklediklerini ifade ederek, final için iyi bir hazırlık süreci içerisinde olduklarını ve keyifli bir ortam hazırlayacaklarını kaydetti.

Fotoğraf: Necmi USAL