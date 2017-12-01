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Puyol Dünya Kupası ölüm grubunu paylaştı!

Bu yıl Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları bu akşam çekilecek. Her organizasyonda olduğu gibi bu kura çekimi öncesinde de bir prova kurası gerçekleştirildi.

01 Aralık 2017 Cuma 18:02
Puyol Dünya Kupası ölüm grubunu paylaştı!
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2018 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar bu akşam çekilecek kuralar sonrasında belli olacak…

32 takımın 8 gruba ayrılacağı çekilişte eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona,

İspanyol Carles Puyol gibi isimler yer alacak.

PUYOL’DAN ÖLÜM GRUBU 

Her organizasyonda olduğu gibi bu kura çekimi öncesinde de bir prova kurası gerçekleştirildi. İki gündür Moskova’da bulunan Barcelona’nın efsane kaptanı Carles Puyol, yapılan bu denemede ortaya çıkan bazı grupların görselini twitter hesabından paylaştı. Buna göre F Grubu’nda ‘ölüm grubu’ tabir edilen zor bir eşleşmenin ortaya çıktığı görüldü.

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