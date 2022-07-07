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Raketler Dünya Badminton Günü için sallandı...

5 Temmuz 2022 “Dünya Badminton Günü” ve Badminton Akademi’nin kuruluş yıldönümü olarak, 1-2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, KKTC’ de Badminton’un ilk başladığı yer olan Lefkoşa Başaran Spor Salonunda gerçekleştirildi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:00
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Raketler Dünya Badminton Günü için sallandı...
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Yıldızlar, Gençler, Altın Büyükler ve Yıldız Büyükler olmak üzere, 4 farklı kategoride düzenlenen etkinlikte, eğlenceli ve çekişmeli mücadeleler  oynandı. 103 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen ve yoğun ilgi alan organizasyonda Ermenistan-İran-Hollanda-Rusya-Türkiye ve Fildişi Sahili uyruklu sporcular da yer aldı. Güneş Spor Kulübü, Akdeniz Mobilya, Hürdeniz Fish & Meat Restaurant ve Cyprus Dental sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik güzel sonuçlar ile sona erdi.
Dereceye giren sporculara,  ödüllerini KKTC BADMİNTON Federasyonu başkanı Fırat Deniz ve Güneş Spor Kulübü başkanı Sadık Gardiyanoğlu taktim etti.

Dereceye giren sporcular;

Yıldız Tek Erkekler 
1-Mahmut Postacıoğlu
2- Tim Marchukov
3- Ersen Akbıçak

Yıldız Tek Kızlar
1- Cemre Kırma 
2- Aşkım Derin Bıçakçı
3- Maya Derin Varışlı

Yıldız Çiftler
1-Mahmut Postacıoğlu / Ersen Akbıçak
2- Cemre Kırma / Kamil Şanverdi
3- Kuzey Deniz / Efe Şensönmez

Genç Tek Erkekler 
1- Maksim Troian
2- Ali Parsa
3- Jacob Özikiz

Genç Tek Kadınlar
1- Nesil Kabasakal
2- Ayşegül Şanverdi
3- Tamara Hürdeniz 

Genç Çiftler 
Maksim Troian / Ali Parsa
Caner Akbıçak / Belin Teksan
Aral Polili / Hüseyin Ata Çağa 

Altın Büyük Tek Erkekler
1-Kouado Junior Dongoh
2- Ali Kandulu
3- Kaan Uluğ

Altın Büyük Tek Kadınlar 
1- Nesil Yusufoğlu
2- Melihat Melis Günalp 
3- Dilara Karataş

Altın Büyük Çiftler
1- Ali Kandulu / Nesil Yusufoğlu
2- Kouadıo Junıor Dongoh / Rabia Saraçoğlu
3- Emre Pehlivan / Melihat Melis Günalp

Yıldız Tek Erkekler
1- Murat Şen
2- Hüsnü Mercan
3- Salih Doğu Öztürk

Yıldız Tek Kadınlar
1- Esra Gökalp
2- Hazel Aksular
3- Rasime Basat 

Yıldız Çiftler
1- Murat Şen / Rasime Basat
2- Cafer Yöncü / Esra Gökalp
3- Nihat Arifoğlu / Salih Doğu Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Dünya Badminton GünüBadmintonSpor
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