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Rakibine tüküren futbolcuya 150 bin Euro ceza

Borussia Mönchengladbach'ın, rakip oyuncunun yüzüne tüküren ve bu davranışıyla büyük tepki alan oyuncusu Marcus Thuram'a rekor bir para cezası kestiği belirtildi.

20 Aralık 2020 Pazar 21:40
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Rakibine tüküren futbolcuya 150 bin Euro ceza

Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram, Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tükürerek, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Tükürük skandalına imza atmasıyla bir anda Alman futbol kamuoyununda eleştirilerin hedefi haline gelen Marcus Thuram'a, ilk cezanın kulübü Borussia Mönchengladbach'tan geldiği belirtildi.

Bild Gazetesi'nin yer verdiği bir haberinde, Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu Marcus Thuram'a kestiği cezayı sayfasına taşıdı. Alman kulübün oyuncusuna kestiği para cezasını rekor ceza olarak nitelendiren Bild haberinde, Borussia Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl'in konuşmasını şu şekilde aktardı:

"Marcus Thuram ile bu sabah uzun bir konuşma yaptık. Aynı konuşma sırasında Marcus Thuram, hem benden hem de kulüp camiasından özür diledi. Biz, kulüp olarak sahadan atılmasına sebep olan bu harekete karşılık, oyuncumuzun bir yıllık kazancı olan 1.8 milyon Euro'dan bir aylığı 150 bin Euro'ya denk gelen rakamı kesme(ödememe) cezasına karar verdik. Kesilen rakamı da, sosyal alanda yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacak."

KULÜP TARİHİNDE EN AĞIR PARA CEZASI
Borussia Mönchengladbach Kulübü'nün buna benzer davranışlar sergileyen oyuncularına müsamaha göstermediğini yazan Bild, söz konusu kulübün her yeni oyuncusuna nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kurallar listesi sunduğunu ve listesin ilk sırasında da saygı kuralının yer aldığını belirtti. Haberde Borussia Mönchengladbach'ın, 2010 yılında eski profesyonel oyuncusu olan Raul Bobadilla'nın bir maçta dördüncü hakeme küfür etmesinden dolayı kendisini, 50 bin Euro ile cezalandırdığı hatırlatıldı.

Öte yandan Marcus Thuram'un, mücadele sırasında Stefan Posch'nin Fransızca küfür ettiğini ve bundan dolayıda kendisine hakim olmadığını söylerken, Marcus Thuram'un takım arkadaşlarının yaşanan bu davranışa anlayış göstermediği belirtildi.

Tükürük skandalı ile anılan Marcus Thuram'un en az 6 maç ceza alması bekleniyor.

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