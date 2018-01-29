Rakibine tüküren futbolcuya 6 maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada, Federasyon Kupası 4. tur maçında Wigan takımından Nick Powell'a tükürmesi nedeniyle kırmızı kart gören West Ham United'ın defans oyuncusu Masuaku'ya 6 maçtan men cezası verildiği açıklandı.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Masuaku, West Ham United'ın Crystal Palace, Watford, Burnley, Brighton & Hove Albion, Liverpool ve Swansea City maçlarında forma giyemeyecek.
The moment that @WestHamUtd's Masuaku was sent off for spitting during their #FACup shock defeat to @LaticsOfficial— Sunday Times Sport (@ST_Sport) 27 Ocak 2018
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