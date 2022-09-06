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Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi

Çıplak el boksu olarak bilinen ve pek çok ülkede yasak olan BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) maçı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tayland’ın başkentinde düzenlenen maçta Tai Emery ve Rung-Aroon Khunchai karşı karşıya geldi. Rakibini nakavt etmeyi başaran Tai Emery’in sevinci sosyal medyada çok konuşuldu.

06 Eylül 2022 Salı 12:29
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Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi


Boks eldivenleri olmadan sporcuların mücadele ettiği BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) maçı bu kez ilginç anlara sahne oldu. Tai Emery ve Rung-Aroon Khunchai’nin karşı karşıya geldiği maçı manken ve eski Amerikan futbol yıldızı Tai Emery kazandı. Taylandlı dövüşçünün ayağa kalkamaması ve nakavt olması üzerine Tai Emery, zaferini çılgın bir şekilde kutladı. Seyircilerin bulunduğu yere doğru koşan Emery bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medyada 4.7 milyon izlenmeye ulaştı.

“BUNU DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM”

Maçın sunumunu üstelenen BKFC yorumcusu ve UFC emektarı Chris Lytle, Emery’in kutlamasını, “İlginç kutlama! Bunu daha önce görmemiştim” sözleriyle değerlendirdi.

BFKC Twitter hesabı, Emery’in kutlamasının bir videosunu yayınlayarak "Valla, bu bir galibiyeti kutlamanın bir yolu. BKFC'ye hoş geldiniz!” notunu ekledi.

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