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Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Ralli Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşuluyor.

21 Şubat 2020 Cuma 23:01
Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Ralli Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşuluyor. Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası ikinci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak. Yarışta toplam 25 araç start alacak.

Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı yarın İnönü'de ikinci kez yaşanacak.

Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştu.

KAYIT LİSTESİ ŞÖYLE:

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                                       Sınıf

1.Edim Macila                       Güner Şevketoğlu               Canam Maverick X3                            R

2.Ahmet Kofalı                     Mehmet Çağla                      Canam Maverick X3                            R

3.Vural Vurur                       Gökhan Bolatçıoğlu             Mitsubishi Lancer Evo VIII                  1

4:Oktay Çocuk                     Hüseyin Çocuk                     Mitsubishi Lancer Evo VI                    1

5.Hüseyin Yarkıner             Arda Öksüzoğlu                   Mitsubishi Lancer Evo VI                    1

6.Halil Mulla                         Ali Yoncu                               Mitsubishi Lancer Evo IX                    N

7.Mehmet Kamiloğlu          Ahmet Özerdem                  Mitsubishi Lancer Evo X R4               2

8.Taykun Erdal                     Arkın Şevketoğlu                 Canam Maverick X3                            R

9.Ayer Argün                       Fezile Yorgancıoğlu             Suzuki Swift                                         4

10.Ahmet Debreli               Tunç Derebey                      Mitsubishi Lancer Evo VIII                  1

ATV ENDURO CUP

Pilot                                       Araç                                       Sınıf

11.Temel Atila                     Suzuki LTR 450                     ATV1

12.Ertun Altay                     Yamaha YFZ 450-R               ATV1

13.Şevki Akdeniz                Suzuki LTR 450                     ATV1

14.Mehmet Damdelen       Honda TRX 450                    ATV1

15.Fevzi Havutçu                Kawasaki KFX 450               ATV1

16.Barış Bülbül                    Bombardier Rally 200        ATV1

17.Ahmet Miralay               Yamaha Raptor 700            ATV2

18.Orhan Razioglu              Yamaha Raptor 700            ATV2

19.Kağan Dayı                     BAJA DS 650                         ATV2

20.Lisanı Yılsay                    Yamaha Raptor 700            ATV2

21.Hasan Pilli                       BAJA DS 650                         ATV2

22.Faik Amcaoğlu                BAJA DS 650                         ATV2

23.Sona Singh                     Polaris Scrambler XP 1000               ATV4

24.Vural Tabak                    CAN-AM Outlander 800    ATV4

25.Aydın Kırık                     CAN-AM Renegade 1000  ATV4

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil Kurumu
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