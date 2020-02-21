Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Ralli Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşuluyor. Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası ikinci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak. Yarışta toplam 25 araç start alacak.

Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı yarın İnönü'de ikinci kez yaşanacak.

Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştu.

KAYIT LİSTESİ ŞÖYLE:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Edim Macila Güner Şevketoğlu Canam Maverick X3 R

2.Ahmet Kofalı Mehmet Çağla Canam Maverick X3 R

3.Vural Vurur Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VIII 1

4:Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo VI 1

5.Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1

6.Halil Mulla Ali Yoncu Mitsubishi Lancer Evo IX N

7.Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2

8.Taykun Erdal Arkın Şevketoğlu Canam Maverick X3 R

9.Ayer Argün Fezile Yorgancıoğlu Suzuki Swift 4

10.Ahmet Debreli Tunç Derebey Mitsubishi Lancer Evo VIII 1

ATV ENDURO CUP

Pilot Araç Sınıf

11.Temel Atila Suzuki LTR 450 ATV1

12.Ertun Altay Yamaha YFZ 450-R ATV1

13.Şevki Akdeniz Suzuki LTR 450 ATV1

14.Mehmet Damdelen Honda TRX 450 ATV1

15.Fevzi Havutçu Kawasaki KFX 450 ATV1

16.Barış Bülbül Bombardier Rally 200 ATV1

17.Ahmet Miralay Yamaha Raptor 700 ATV2

18.Orhan Razioglu Yamaha Raptor 700 ATV2

19.Kağan Dayı BAJA DS 650 ATV2

20.Lisanı Yılsay Yamaha Raptor 700 ATV2

21.Hasan Pilli BAJA DS 650 ATV2

22.Faik Amcaoğlu BAJA DS 650 ATV2

23.Sona Singh Polaris Scrambler XP 1000 ATV4

24.Vural Tabak CAN-AM Outlander 800 ATV4

25.Aydın Kırık CAN-AM Renegade 1000 ATV4