Ralli Kış Kupası finali Girne'de

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Polaris Ralli Kış Kupası'nda sezonun son yarışı 8 Mart Pazar günü koşulacak. Başel Holding ana sponsorluğunda ve Girne Belediyesi desteğiyle koşulacak Ralli Kış Kupası 3. ve son yarışı Girne Ralli Sprint olarak 5 kilometre uzunluğundaki toprak ve dağlık bir parkurda gerçekleşecek. Ralli ve UTV araçlarının sprint şampiyonluğu için mücadele ettiği şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV’ler için de kış kupası heyecanı pazar günü Girne'de üçüncü ve son kez yaşanacak. Yarışın kayıtları bugün kapanacak. Yarışın seyirci noktası, Mr. Pound Plus karşısına kurulacak. Ahmet Kofalı ve Edim Macila, Polaris Kış Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veriyor. ATV1'de Ertun Altay, ATV2'de Ahmet Miralay ve ATV4'te ise Sona Singh'in üstünlüğü bulunuyor. Saat 10.30'da Polaris Showroom önünde başlayacak olan yarış, 13.00'te yine aynı yerde son bulacak.

ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Yarışın ardından Başel Holding Polaris showroom önünde Ralli Kış Kupası ödül töreni ve kokteyl gerçekleşecek ve dereceye giren sporculara kupaları takdim edilecek.

VERİLECEK ÖDÜLLER ŞÖYLE:

Kış Kupası Genel Klasman Birincisi: DJI Spark Drone

Kış Kupası Genel Klasman İkincisi: GoPro Hero 8

Kış Kupası Genel Klasman Üçüncüsü: GoPro Hero 7 Black

ATV1 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV2 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV4 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black