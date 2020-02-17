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Ralli Kış Kupası'nda 2. randevu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) Polaris adı altında düzenlediği 2020 Ralli Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşulacak.

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:55
Ralli Kış Kupası'nda 2. randevu
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) Polaris adı altında düzenlediği 2020 Ralli Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşulacak.


Başel Holding sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Ralli Kış Kupası 2. yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak.


Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için mücadele ettiği şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı pazar günü İnönü'de ikinci kez yaşanacak.


Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Ralliye kayıtlar ise yarın akşam kapanacak.   


Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Ralli Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştur.


23 Şubat İnönü'de gerçekleşecek Sinde Ralli Sprint saat 10.30 da başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil Kurumu2020 Ralli Kış Kupası
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