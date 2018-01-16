Ralli Kış Kupası’nda ikinci randevu

Havadis Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Kış Kupası adı altında düzenlediği sprint şampiyonasında, ralli pilotlarının tecrübelerini geliştirmesi ve genç sürücülerin de motor sporlarına kazandırılması hedefleniyor.

İnönü’de gerçekleşen ilk yarışın ardından ikinci yarışa daha fazla katılım beklenirken, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yarışı Lefkoşa’da gerçekleştirecek.

ENL Global ana sponsorluğundaki ikinci yarışın kayıtları yarın kapanacak.

Şampiyonada ilk yarışı kazanan Mustafa Bulutoğluları lider durumda bulunuyor.

21 Ocak Pazar günü saat 11.00’da başlayacak olan yarışta toplam 3 etap koşulacak.