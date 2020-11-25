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Rallide final zamanı

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Final Yarışı 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:45
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Rallide final zamanı

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek Final Yarışı ile son bulacak. Yakın zamanda aramızdan ayrılan kurum sporcusu, yöneticisi ve motor sporlarının efsane isimlerinden olan Ayer Argün anısına gerçekleşecek olan yarışa Çağkan İskele Yapı Sistemleri ana sponsorluk yapacak. 

Çağkan İskele Yapı Sistemleri ana sponsorluğunda 28 Kasım Cumartesi gerçekleşecek olan Ralli, Cumartesi sabah 09.00’da Asmaaltı Tezgah Cafe önünden start alacak. Yarışa sponsorluk yapacak olan Tezgah Cafe’nin önünden başlayacak olan Ralli, yine saat 15.30’da Asmaaltı'nda Podyum ile son bulacak. 

BALIKESİR RALLİYE DOYACAK

Erülkü Süpermarket önünde servis alacak olan ekipler, Meriç köyünden başlayacak ve Köprü altından geçip Demirhan’da son bulacak olan Balıkesir ters etabını 3 kez geçip servis aldıktan sonra, Demirhan’dan başlayıp Zıplama Noktasını geçecek. Ekipler, Köprü’de son bulacak olan Balıkesir Etabı’nı 3 kez geçecek. Saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ara vermeden geçilecek olan 6 Özel etap, Balıkesir’den izlenebilecek.

18 EKİP START ALACAK

Fikri Macila-Doğa Koyuncu 'nun şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Sınıflarda ve Genel Klasman da ikincilik, üçüncülük mücadelesi güne renk katacak. Sadık Bilgimer-Ahmet Buzlukçuoğlu, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Cahit Yetkili-Harun Çakır, Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ve İbrahim Yolcu Argün sezonu ilk 5’te en üst sırada noktalayabilmek için yarışacak.

RALLİ PROGRAMI

Ralli’nin programı ise şöyle:

Başlangıç: 09.00

Balıkesir Ters: 10.10

Balıkesir Ters-2: 10.56

Balıkesir Ters-3: 11.39

Servis Erülkü

Balıkesir: 13.20

Balıkesir-2: 14.05

Balıkesir-3: 14.48

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