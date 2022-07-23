'Rambo Okan' öldürüldü mü?

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan 'Rambo Okan' lakaplı şahıs, daha önce defalarca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı bulunan Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışmış ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan 'Rambo Okan', Trabzon'a giderek meydana Fenerbahçe bayrağı dikeceğini söylemiş ve otobüs bileti paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından 'Rambo Okan'ın' öldürüldüğü iddia edildi.

Zaman zaman yaptığı hareketlerle gündeme gelen Fenerbahçeli 'Rambo Okan' bu kez de Trabzon'a gidip Fenerbahçe bayrağı dikeceğini söylemişti. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını defalarca kesmeye çalışmış ve polis ekiplerinin engeliyle karşılaşmıştı. Trabzon'a gideceğini söyleyip otobüs bileti paylaşan 'Rambo Okan' için ölüm iddiası ortaya atıldı.

ARKADAŞI PAYLAŞIM YAPTI

'Rambo Okan'ın arkadaşı yaptığı paylaşımda ölüm haberinin sahte olduğunu açıkladı. Trabzon'a gitmek için yola çıkan 'Rambo Okan' ın Bolu'da çevirmeye takılıp gözaltına alındığını açıklayan arkadaşı, ölüm iddialarını yalanlamış oldu.