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Real Madrid Gareth Bale'ı gözden çıkardı

Real Madrid, Gareth Bale’ı gözden çıkardı. Yıldız futbolcunun kalıcı transferi için Tottenham'la masaya oturmayı planlayan İspanyol ekibi, oluşacak maaş boşluğunu yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor.

09 Mart 2021 Salı 13:06
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Real Madrid Gareth Bale'ı gözden çıkardı

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Gareth Bale'in ayrılmasıyla oluşacak maaş boşluğuna güveniyor.

İngiliz basınına göre, İspanyol kulübü, Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Galli yıldızın kalıcı transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmak istiyor.

Eflatun beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcu için cüzi bir bonservis bedeli isteyeceği belirtiliyor. Bale’ın sergilediği oyundan memnun olan Jose Mourinho’nun da bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Real Madrid, Galli yıldızın ayrılması halinde yeni transferler için düğmeye basacak. İspanyol ekibinin hedefinde, Kylian Mbappe ve Erling Haaland var.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Eflatun beyazlılar, iki isim için cazip tekliflerle kulüplerin kapısını çalacak. İngiliz basını, Real Madrid’in kısa sürede girişimlere başlayacağını belirtiyor.

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