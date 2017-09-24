Real Madrid, kendine geldi 1-2

La Liga'da 6. hafta karşılaşmalarında Deportivo Alaves'e konuk olan Real Madrid, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid, La Liga'da sahasında oynadığı üç maçta da puan kaybı yaşamıştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, geride bıraktığımız yaz Real Betis'ten transfer ettiği orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

40. dakikada Deportivo Alaves, Manu Garcia'nın golüyle skora dengeyi getirse de bu sevinç fazla sürmedi ve 43'te bir kez daha sahneye çıkan Dani Ceballos, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve 90 dakika sonunda Real Madrid üç puanın sahibi oldu.

Real Madrid bu galibiyetle 11 puana yükselirken, Alaves ise altıncı maçında da puanla tanışamadı.