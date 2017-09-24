Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Real Madrid, kendine geldi 1-2

Hafta arasında sahasında Real Betis karşısında şok bir yenilgi alan Real Madrid, Alaves deplasmanında üç puana uzanarak moral buldu

24 Eylül 2017 Pazar 11:04
Real Madrid, kendine geldi 1-2

La Liga'da 6. hafta karşılaşmalarında Deportivo Alaves'e konuk olan Real Madrid, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid, La Liga'da sahasında oynadığı üç maçta da puan kaybı yaşamıştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, geride bıraktığımız yaz Real Betis'ten transfer ettiği orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

40. dakikada Deportivo Alaves, Manu Garcia'nın golüyle skora dengeyi getirse de bu sevinç fazla sürmedi ve 43'te bir kez daha sahneye çıkan Dani Ceballos, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve 90 dakika sonunda Real Madrid üç puanın sahibi oldu.

Real Madrid bu galibiyetle 11 puana yükselirken, Alaves ise altıncı maçında da puanla tanışamadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'
NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'
Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"
Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim