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Real Madrid rekora ortak oldu

İspanya liginde Real Sociedad'ı 3-1 yenen Real Madrid, Brezilya ekibi Santos'un 73 maç art arda gol atma rekorunu egale etti

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:10
Real Madrid rekora ortak oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Sociedad'ı 3-1 yenen Real Madrid, Brezilya kulübü Santos'a ait art arda en 
fazla maçta gol atma rekoruna ortak oldu.

La Liga'daki son iki maçında beraberlikler aldıktan sonra zorlu Real Sociedad deplasmanına giden Real Madrid, eksik kadrosuna rağmen sahadan 
3 puanla ayrılmayı başardı.


Real Madrid bu maçta, 1963 yılında efsane futbolcu Pele'nin de formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımına ait 73 kezle üst üste en fazla maç gol atma rekorunu egale etti.

30 Nisan 2016 tarihinde yine Real Sociedad'a karşı deplasmanda başladığı art arda gol atma serisini 73 maça çıkaran Real Madrid, 20 Eylül'de 
sahasında Real Betis'e karşı oynadığı maçta da gol atmayı başarırsa rekorun yeni sahibi olacak.
 

Real Madrid son 17 ayda İspanyol ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası olmak üzere katıldığı 6 turnuvadaki tüm maçlarda gol attı.
 

Real Madrid egale ettiği rekorla peş peşe 73 maçta toplam 200 gol kaydederken, bu serinin en golcü ismi 49 golle Cristiano Ronaldo oldu.


 

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