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Real Madrid - Shakhtar Donetsk : 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid sahasında Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup oldu.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:56
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Real Madrid - Shakhtar Donetsk : 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Konuk ekip, bu karşılaşma öncesinde İspanya’ya koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncusundan yoksun olarak geldi.

Alfredo di Stefano Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Shakhtar; 29’uncu dakikada Tete, 33’üncü dakikada Varane’nin kendi kalesine ve 42’nci dakikada Solomon’un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid; 54’üncü dakikada Modric ve 59’uncu dakikada Vinicius Junior’un attığı gollerle farkı 1’e indirdi. Real Madrid, 90+3’üncü dakikada Valverde’nin attığı golle eşitliği yakalasa da VAR’da yapılan inceleme sonucunda ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

SALZBURG’DA KAZANAN YOK

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçta ise Salzburg sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Rus ekibi 19’uncu dakikada Eder’in golüyle öne geçti. 45’inci dakikada sahneye çıkan Szoboszlai    attığı golle eşitliği sağladı ve devre bu skorla sona erdi. 50’inci dakikada Junuzovic, attığı golle Salzburg’u 2-1 öne geçirse de maçta son sözü 75’inci dakikada attığı golle Lisakovich söyledi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

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