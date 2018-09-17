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Renault’dan Singapur’da Çifte Puan

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:59
Renault’dan Singapur’da Çifte Puan

Renault Sport Formula 1 Takımı, Singapur Grand Prix’sinde Carlos Sainz’in 8’inci, Nico Hülkenberg’in ise 10’uncu sırayı elde etmesiyle bu sezon altıncı kez çifte puan almayı başardı.

Kazanılan 5 puan ile birlikte Renault Sport Formula 1 Takımı, Markalar Şampiyonası’nda 5’inci ile arasındaki puan farkını 15’e çıkartarak 4’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yarışı 10’uncu sırada tamamlayan Nico Hülkenberg “Daha iyisini yapabileceğimi bildiğim için elde etmiş olduğum sonuçtan memnun değilim. Başlangıçta iki sıra geriye düşerek köşeye sıkıştım ve bu durum bize pahalıya mal oldu. Erken mola vererek agresif bir şekilde geri döndük ve önümde gerçekleşen çarpışmadan faydalanarak puan sıralamasına girmeyi başardım.” dedi.

10’uncu sırada başladığı yarışı 8’inci sırada tamamlayan Carlos Sainz “Elde ettiğim sonuçtan çok memnunum. Uyguladığımız lastik stratejisi sayesinde yarışa 12’inci sırada başlayarak avantaj elde ettik ve iyi bir başlangıçla ilk 10’a girme şansımızı artırdık. 8’inci sıra kötü bir sonuç olmasa da daha üst sıralarda bitirmiş olmayı isterdim. Takımın kazandığı 5 puan sayesinde rakiplerimizle olan puan farkını da korumuş olduk. Genel olarak bugünkü sonuçlardan mutluyum, iyi bir yarış çıkardık.’’ dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Genel olarak baktığımızda elde ettiğimiz sonuçlardan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İki aracımız da puan sıralamasına girmeyi başardı. Sıralama turlarında iyi bir performans gösteremediğimiz için yarışta ekstra bir performansa ihtiyacımız vardı ve hem pilotlarımız hem de mühendislerimiz bu konuda gerekeni yaptılar. Nico, kötü bir başlangıç yapmış olsa da Grosjean’in çok uzun süre yumuşak lastiklerle devam etmesinden faydalanarak ve otomobilini akıllı kullanarak yeniden puan sıralamasına girmeyi başardı. Carlos ise iyi bir yarış çıkararak 8’inci sıradaki yerini korumayı başardı. Önümüzdeki 6 yarışın çok zorlu olacağını biliyoruz, bu sebeple aldığımız 5 puan Markalar Şampiyonası’nda çok büyük bir avantaj.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Renault Sport
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