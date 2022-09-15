UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Fransa'nın köklü ekibi Rennes karşısında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ilk haftasında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, bu akşam Rennes karşısında da kazanıp gruplarda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 248. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.



CANLI ANLATIM: RENNES - FENERBAHÇE

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanına konuk oluyor. Roazhon Park'ta oynanacak olan mücadele 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak.



Rennes-Fenerbahçe maçı Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Rennes karşısındaki 11'i şöyle:



Altay Bayındır, Gustavo, Szalaı, Peres, İsmail, Mert Hakan, Osayı, Lincoln, İrfan Can, Kıng, Batshuayı

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouiri.

FENERBAHÇE'Yİ AZ SAYIDA TARAFTAR DESTEKLEYEBİLECEK

Rennes-Fenerbahçe maçını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.



Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.



Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.



Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı.



Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

RENNES GRUBUN EN DEĞERLİ TAKIMI

Fenerbahçe’nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1’deki performansıyla Avrupa Kupaları’nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro’luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes’de 25 milyon Euro’luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda.

Bu oyuncunun yanı sıra Jeremy Doku, Sulemana, Malimuendo ve Laborde gibi isimler de takımın etkili silahları. 55 yaşındaki Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Rennes, maçlarını 30 bin kişilik Roazhon Park’ta oynuyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE 130. MAÇI

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.



Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

MÜCADELEYE BELARUSLU HAKEM

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.



Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.