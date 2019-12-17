Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını

Resmen açıklandı! ‘Mercelo ayrılmak istiyor’

Fransız ekibi Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Brezilyalı stoper Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

17 Aralık 2019 Salı 10:06
Resmen açıklandı! ‘Mercelo ayrılmak istiyor’

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında taraftarların açtığı skandal pankartın ardından Marcelo ve taraftarlar arasında tartışma yaşanmış, hafta sonu oynanan Rennes maçında da Marcelo'nun ailesine hakaret edilmişti.

Bu yaşananların ardından Lyon'un sportif direktörü Juninho, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Juninho,' Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Marcelo deneyimli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon 11 oynayan bir futbolcuydu. Bu sezon yedek kaldı ama bize tek sorun bile çıkarmadı' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? | Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile RB Leipzig'in 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Lyonlu bir taraftar maçın hemen ardından üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo kulübü terk et" yazılı bir pankartla sahaya girmişti.

Sezon başından bu yana taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Marcelo'ya yapılan şok hareket bir anda sahanın karışmasına neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mercelo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milwaukee Bucks Krallığı sona erdi! 18 maç sonra...
Milwaukee Bucks Krallığı sona erdi! 18 maç sonra...
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu
Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim