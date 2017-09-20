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Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe, Beşiktaş’a yenilirse şampiyonluk yarışından kopar"

TRT Spor'da yayımlanan bir programa katılan Rıdvan Dilmen, 4 büyükler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:03
Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe, Beşiktaş’a yenilirse şampiyonluk yarışından kopar"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Dilmen, “Fenerbahçe, Beşiktaş’a yenilirse şampiyonluk yarışından kopar. İyi olan kazansın ama Fenerbahçe’nin kazanmasını isterim tabii ki. Ben hasta Fenerliyim ama objektif olmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un parlayan genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü yorumlayan Dilmen,”Yetenekli bir oyuncu. Ben çok ümitliyim. Sadece genç olduğu için de değil. Önemli bir oyuncu olma adayı.” olarak yorumladı.

Beşiktaş’ın Leipzig maçında şansının yüksek olduğunu belirten tecrebeli isim, “Bir Lyon maçına gitmedim onda da mağlup oldular, benim maça gitmem lazım. Ayağım iyidir. İnşallah Leipzig’i yener. Çok yüksek ihtimal de yenecektir.” şeklinde konuştu.

“YILDIRIM BEY ATLADI HEMEN”

Yabancı sınırı hakkında görüşlerini belirten Dilmen şu ifadeleri kullandı;

“Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak yorumunu yaptı. Nihat bey sözleşmeler yapıldı diyor. O gün cumhurbaşkanının sözünden sonra Yıldırım bey atladı hemen. Evet, yabancı sınırını düşüreceğiz dedi. Sen TFF Başkanı’ydın yabancı sınırı 14’e çıkarılırken. Cumhurbaşkanının illa ki bunu söylemesi mi lazım, TEOG gibi.”

“RÜZGARA GÖRE DOĞRU DEĞİL”

“Kulüpler Birliği toplantısı var. Muhtemelen gündem bu olacaktır. Bu gündem cumhurbaşkanı söyledi diye olmamalı. Cumhurbaşkanı söyledi diye de 14 yabancı kuralı var diye bir hava var, onu söyleyeyim. Rüzgara göre doğru değil. Sporun doğruları vardır, analiz edersiniz, değerlendirirsiniz.”

“MESELE YABANCI KONTENJANI DEĞİL”

“Spor bakanımız Osman bey oldu. Biraz önce Halk Bankası, Fenerbahçe maçındaydı. Sporu seven bir insan. Mesele yabancı kontenjanı filan değil. Allah ömür verirse görürüz. 2 yıl, 3 yıl sonra Bulgaristan, Romanya takımları olacağız.”

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Son Güncelleme: 20.09.2017 11:06
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