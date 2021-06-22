Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:



"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Geçen sezon Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sergen Yalçın; Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla futbolcu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.