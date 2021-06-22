Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılacağını ifade etti.

22 Haziran 2021 Salı 08:43
549 Okunma
Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Geçen sezon Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sergen Yalçın; Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla futbolcu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar, Dünya Kupası'na yalnızca aşılanmış kişileri kabul edecek
Katar, Dünya Kupası'na yalnızca aşılanmış kişileri kabul edecek
Fatih Terim: Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi
Fatih Terim: Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi
"Herkesten özür diliyoruz"
"Herkesten özür diliyoruz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim