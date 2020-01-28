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Rıdvan Yılmaz’a yeni sözleşme yolda

Rıdvan Yılmaz, Göztepe deplasmanında 90 dakika sahada kalırken, ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Yönetimin; Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya gibi genç oyuncuların sözleşmelerini de kısa süre içinde yenilemeyi planladığı ifade edildi.

28 Ocak 2020 Salı 11:36
Rıdvan Yılmaz’a yeni sözleşme yolda

Kartal’ın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Göztepe deplasmanında 90 dakika sahada kalırken, ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Savunmadaki başarılı müdahalelerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, yönetim ve teknik heyetin tek tesellisi oldu.
Yardımcı antrenör Şenol Fidan tarafından Göztepe’ye karşı sürpriz biçimde ilk 11’de sahaya sürülen Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlı yönetimin iki sezon önce profesyonelliğe geçirilen genç futbolcuya önümüzdeki günlerde uzun süreli bir sözleşme imzalatacağı belirtildi.

10 yıldır Beşiktaş çatısı altında bulunan Rıdvan’ın uzun seneler daha takıma hizmet edebileceğini düşünen yönetimin; Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya gibi genç oyuncuların sözleşmelerini de kısa süre içinde yenilemeyi planladığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Yılmaz
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