Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Robin van Persie sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin kayıp yıldızı Robin van Persie'nin hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında sahada olabileceği öğrenildi

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:32
Robin van Persie sahalara dönüyor
banner10

Hafta sonu oynanan Antalyaspor karşılaşmasında Chahechouhe’nin yerine giren, ancak 9 dakika forma giydikten sonra sakatlığı sebebiyle sahayı terk etmek zorunda kalan Soldado’nun MR’ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda İspanyol futbolcunun dizinde yoğun ödem tespit edildiği, tedavisinin başlandığı bildirildi. Kayınvalidesinin ölümü sebebiyle İspanya’ya giden Soldado’ya İstanbul dönüşü tekrar MR çekilecek. Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında İspanyol futbolcunun forma giyip giymeyeceği MR sonuçları sonrası verilecek rapora göre kesinlik kazanacak.

Soldado’nun sakatlığından sonra, Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Vincent Janssen’den yoksun sahaya çıkacak Fenerbahçe’de Robin van Persie tekrar sahalara dönüyor. Uzun süredir sakat olan Hollandalı golcü, geçen haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

En son Ağustos ayında Avrupa Ligi mücadelesinde Vardar’a karşı forma giyen van Persie 3 ay sonra teknik direktör Aykut Kocaman’ın görev vermesi durumunda forma giyecek. Hollandalı yıldız hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Adana Demirspor’a karşı forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta
Futbolda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta
İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı
İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı
Milan'da Montella'nın görevine son verildi
Milan'da Montella'nın görevine son verildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim