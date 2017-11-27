Robin van Persie sahalara dönüyor

Hafta sonu oynanan Antalyaspor karşılaşmasında Chahechouhe’nin yerine giren, ancak 9 dakika forma giydikten sonra sakatlığı sebebiyle sahayı terk etmek zorunda kalan Soldado’nun MR’ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda İspanyol futbolcunun dizinde yoğun ödem tespit edildiği, tedavisinin başlandığı bildirildi. Kayınvalidesinin ölümü sebebiyle İspanya’ya giden Soldado’ya İstanbul dönüşü tekrar MR çekilecek. Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında İspanyol futbolcunun forma giyip giymeyeceği MR sonuçları sonrası verilecek rapora göre kesinlik kazanacak.

Soldado’nun sakatlığından sonra, Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Vincent Janssen’den yoksun sahaya çıkacak Fenerbahçe’de Robin van Persie tekrar sahalara dönüyor. Uzun süredir sakat olan Hollandalı golcü, geçen haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

En son Ağustos ayında Avrupa Ligi mücadelesinde Vardar’a karşı forma giyen van Persie 3 ay sonra teknik direktör Aykut Kocaman’ın görev vermesi durumunda forma giyecek. Hollandalı yıldız hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Adana Demirspor’a karşı forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.