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Rock'n Roll'un efsanesi Jerry Lee Lewis öldü

Rock'n Roll'un kurucuları arasında gösterilen, Amerikan efsanesi Jerry lee Lewis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Lewis'in ölümünün ardından birçok efsane müzisyen, üzüntülerini dile getirdi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 12:00
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Rock'n Roll'un efsanesi Jerry Lee Lewis öldü



Amerikan Rock'n Roll efsanesi Jerry Lee Lewis, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Lewis'in ölüm haberini doğrulayan menajeri, efsaneyi "Rock'n Roll'un doğuşunun son gerçek simgesi" olarak niteledi.

The Killer lakaplı sanatçının yayıncısı, Lewis'in Mississippi'deki evinde yaşamını yitirdiğini, o sırada karısı Judith'in de yanında olduğunu aktardı.

Amerikalı şarkıcının son dönemde birçok hastalıkla mücadele ettiğini belirtti.

1935'te Louisiana'da doğan Rock'n Roll efsanesi, ilk sahne performansını, 14 yaşında yaptı.

Lewis, 1957'de 22 yaşındayken, 13 yaşındaki kuzeni Myra Gale Brown'la evlendi.
Bu evlilikten sonra başlayan tartışmalar sonucunda, kariyeri durma noktasına geldi.

Rock efsanesinin çalkantılı hayatı bununla da bitmedi.

1976'da Rock'n Roll'un kralı olarak adlandırılan Elvis Presley'in evinin önünde, elinde silahla yakalandı, hapse girdi.

Lewis, Great Balls of Fire şarkısıyla hafızalara kazındı. 1989'da aynı isimle yapılan filmde Amerikan efsanesini Dennis Quaid canlandırdı.

1986'da Rock'n Roll Hall of Fame listesine alındı.

2006 yılında Last Man Standing albümünde, Mick Jagger, Buddy Guy, B.B. King ve Bruce Springsteen gibi isimler, Jerry Lee Lewis şarkılarını seslendirdi.

İngiliz rock grubu Rolling Stones'un üyesi Ronnie Wood, Huzur içinde uyu Jerry Lewis paylaşımını yaptı.

Beatles grubunun bateristi Ringo Starr, sosyal medya hesabından, "Tanrı Jerry Lee Lewis'i korusun" dedi.

İngiliz efsanesi Sir Elton John, twitter hesabından, piyano sevgisinin Lewis'ten geldiğini vurgulayarak, "Jerry lee Lewis olmasaydı, bugün olduğum kişi olamazdım" mesajını paylaştı.

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