Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili

Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02.00'de gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz."

Geçen sezonu Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında tamamlayan Garry Rodrigues, 11 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı göstermişti.

Kaynak: DHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGarry RodriguesTransferSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bora Altıntaş'tan önemli başarı
Bora Altıntaş'tan önemli başarı
Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
KTFF’den TFF’ye ziyaret
KTFF’den TFF’ye ziyaret

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim