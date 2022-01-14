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Ronaldo, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.

14 Ocak 2022 Cuma 20:25
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Ronaldo, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti
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Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 36 yaşında olmasına rağmen, fiziksel gücüyle performansında ciddi bir kayıp yaşamadı.

Vücudunu çok iyi koruyan Ronaldo, gösterdiği özveriyle futbolseverlerden alkış alıyor.

ESPN Brazil'e açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, altı yıl daha futbol oynamayı planladığı belirtti.

"KENDİMİ 30 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

36 yaşındaki Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili, "Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor.

"42 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40, 41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

REKOR EZZELDIN BAHADER'DE

Tottenham'ın ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Teddy Sheringham, 40 yıl 272 günle Premier Lig'de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya rekoru ise 74 yıl 125 günle Ezzeldin Bahader ait. Mısırlı oyuncu rekoru 2020'de kırmıştı.

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