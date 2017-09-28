Ronaldo'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: "Bana ihtiyaç yok"

eal Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a Gel) sloganını söyleyerek siyah-beyazlıların bu isteklerine yanıt verdi.
Beşiktaşlı tarftarların yoğun mesajlarına yanıt veren Portekizli yıldız, "Come to Beşiktaş? Pepe orada, Quaresma orada, bana ihtiyaç yok" ifadesini kullandı.
Yıldız futbolcunun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Cristiano Ronaldo:"Come to Besiktas? Pepe is there. And Quaresma. So, they don't need me."