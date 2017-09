Ronaldo'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: "Bana ihtiyaç yok"

eal Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a Gel) sloganını söyleyerek siyah-beyazlıların bu isteklerine yanıt verdi.

Beşiktaşlı tarftarların yoğun mesajlarına yanıt veren Portekizli yıldız, "Come to Beşiktaş? Pepe orada, Quaresma orada, bana ihtiyaç yok" ifadesini kullandı.

​Yıldız futbolcunun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cristiano Ronaldo:"Come to Besiktas? Pepe is there. And Quaresma. So, they don't need me."