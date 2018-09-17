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Ronaldo Juventus'ta golle tanıştı

Juventus'taki ilk 3 maçını golsüz tamamlayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Sassuolo karşısında fileleri 2 kez havalandırdı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:28
Ronaldo Juventus'ta golle tanıştı

Juventus'un Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldoİtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta yeni takımıyla ilk gollerini attı.

Serie A'da son 7 yılın şampiyonu Juventus, Sassuolo'yu ağırladığı mücadeleyi, Ronaldo'nun 50 ve 65. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı ve 4'te 4 yaptı. Konuk ekibin golü 90+1'inci dakikada Khouma Babacar'dan geldi.

Juventus'un sezon öncesi Real Madrid'den transfer ettiği Ronaldo böylece yeni takımıyla 4. karşılaşmasında ilk gollerini kaydetti.

Portekiz, İngiltere ve İspanya'dan sonra İtalya liginde de ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 517. lig maçında 400 gole ulaştı.

Ronaldo'nun Sporting Lizbon'da 3, Manchester United'da 84, Real Madrid'de de 311 golü bulunuyor.

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RonaldoJuventus
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