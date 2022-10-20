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Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü oynanacak Chelsea karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

20 Ekim 2022 Perşembe 22:27
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Ronaldo kadro dışı bırakıldı



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

Takımının dün Tottenham ile oynadığı ve 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı müsabakanın bitmesini beklemeden sahadan ayrılan Ronaldo'yla ilgili Manchester ekibinden bir açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. Takımın geri kalanı, tüm odağıyla karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Manchester United'ın sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, yedek kulübesinde kalan Ronaldo, maçın bitimini beklemeden soyunma odasına yönelmiş ve stadı terk etmişti. 

37 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör Ten Hag tarafından 40. dakikada ısınmaya gönderilse de maçta yer almamıştı. Ten Hag maçın ardından oyuncusu hakkındaki soruya "Bu durumla bugün değil, yarın ilgileneceğim. Şu an zaferimizi kutluyoruz." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedCristiano RonaldoKadro
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