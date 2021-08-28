Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak

Yıldız futbolcunun merak konusu olan yıllık maaşı da netleşti. Haftalık 480 bin sterlin alacağı öğrenilen Portekizli futbolcu, Premier Lig'in en çok kazananı olacak.

Juventus'tan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından adı sık sık Manchester City'le anılan Cristiano Ronaldo, Manchester United'a geri döndü. Tüm dünyada ses getiren transferin ardından yıldız futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'da alacağı maaş belli oldu.

LUKAKU'YU GERİDE BIRAKTI

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig'in en çok kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. Haftalık 480 bin sterlin kazanacak olan Ronaldo, ligin en çok kazanan futbolcusu Lukaku'yu geçerek zirveye yerleşti.